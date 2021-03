Actualitzada 23/03/2021 a les 21:07

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, ha dit ara que l'executiu català i el Govern estan treballant per tal que els andorrans puguin travessar la frontera i tenir mobilitat a Catalunya per tal de veure familiars. Budó ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior al consell de govern i ha dit que "en l'àmbit del Procicat s'ha de resoldre com s'aborda aquesta setmana de quina manera resolem aquesta realitat en aquests espais, quan hi ha aquesta continuïtat i convivència a una banda i altra de la frontera".