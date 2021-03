Andorra Telecom vol mantenir el monopoli en l'acord d'associació amb la UE

Actualitzada 23/03/2021 a les 16:52

Andorra Telecom vol mantenir el monopoli en el sector de les telecomunicacions quan l'acord d'associació amb la Unió Europea entri en vigor. El director general de la companyia, Jordi Nadal, ha explicat que l'empresa ha participat activament en les negociacions a Brussel·les per defensar els interessos d'Andorra Telecom i "l'especificitat andorrana". Nadal espera que, com FEDA en el sector de l'energia, Andorra Telecom pugui mantenir-se com a operador principal al país.

En les converses amb les autoritats de la Unió, Andorra Telecom ha recalcat les característiques singulars del territori andorrà, com ara la diferència entre els pocs números que té l'empresa i el gran nombre de visitants que arriben cada any al territori. D'altra banda, Nadal ha admès que la itinerància cada vegada anirà a menys, i ha posat com a exemple d'aquesta tendència el fet que quatre operadores franceses ja no cobren els clients pel roaming en territori andorrà.