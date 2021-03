Actualitzada 22/03/2021 a les 14:22

La consellera de Medi Ambient del comú d'Escaldes Engordany, Cèlia Vendrell, ha sortit al pas de les crítiques per la instal·lació d'un pipicà a la zona del carrer Josep Viladomat i ha afirmat que servirà perquè la zona estigui més neta i ha afegit que el que vol fer el comú en aquest espai és "reordenar-lo, endreçar-lo i netejar-lo".Vendrell ha defensat que els pipicans es netegen de manera setmanal i que demana la col·laboració dels ciutadans, ja que encara que hi hagi un espai com aquest els propietaris han de recollir les tifes dels gossos. Finalment la consellera ha dit que "el pipicà està a prop de les cases, però no hi està a tocar".