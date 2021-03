Troben un gat lligat a una bossa en un riu

Actualitzada 22/03/2021 a les 19:14

Nova denúncia a les xarxes socials per maltractament animal. Un gat va ser trobat en un riu d'Andorra lligat a una bossa. La persona que el va veure ha decidit criar-lo ella mateixa, i per sort quan el va trobar es trobava en bon estat.La denúncia ha estat feta en un grup de Facebook de recerca i rescat d'animals, en el qual han reclamat que "volem justícia" per actes com aquest. És la tercera vegada en dues setmanes que es produeixen situacions similars i es comparteix a les xarxes, després de la mort d'un gos per un tret d'escopeta de balins i que un gat va rebre tres trets que el van deixar molt greu.