La Seu suma la defunció 23 per la Covid

La Seu d'Urgell suma 23 víctimes per la pandèmia des de l'agost després de la defunció aquest cap de setmana d'un pacient de més de 80 anys que estava ingressat al Sant Hospital, segons ha informat l'ajuntament. L'òbit s'ha produït després de setmanes sense morts pel virus però en un moment d'augment de contagis que manté tancades les activitats extraescolars, culturals i esportives per evitar la propagació de la infecció que està afectant especialment joves i nens en les últimes setmanes.La capital alturgellenca té avui 82 persones aïllades a casa per ser positius i altres 162 que estan confinades a domicili per ser contacte directe de malalts o a l'espera del resultat de les proves. L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha informat que hi ha 5 grups escolars tancats per la Covid amb 96 alumnes i 8 professors en confinament i ha indicat que la incidència del virus sembla que s'estabilitza perquè la taxa de reproducció baixa a 1,14 davant de l'índex d'1,39 d'ahir.Fàbreba ha detallat que ja s'han posat 1.863 dosis de primera vacuna i 894 dosis de la segona a la localitat, el que representa un 8,19% i un 3,48% de la població respectivament.