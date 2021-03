La polèmica pels 'youtubers' no estarà a l'agenda dels reis d'Espanya

La reina Letícia es reunirà amb la ministra d’Educació per abordar la inclusió escolar

La visita oficial dels reis d’Espanya, dijous i divendres que ve, no abordarà la polèmica per la qual Andorra ha omplert titulars les darreres setmanes a l’estat veí del sud: el trasllat de residència de youtubers. Mitjans espanyols citaven ahir l’agència EFE i la consulta que aquesta ha traslladat al ministeri d’Afers Exteriors veí, comandat per Arancha González Laya, que també acompanyarà els monarques durant el viatge. El ministeri d’Afers Exteriors ha adduït que no és una qüestió que faci part de les relacions bilaterals. “Si és una residència legal, poden pagar els seus impostos allà. El tema no és

