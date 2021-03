La majoria entra una proposició de llei per modernitzar la gestió de les fundacions

Actualitzada 22/03/2021 a les 13:03

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) han entrat a tràmit parlamentari una Proposició de llei per modernitzar i agilitzar la gestió de les fundacions del país. L'objectiu del text és actualitzar la llei vigent, que data del 2008. Els presidents dels grups de la majoria, Carles Enseñat, Ferran Costa i Carles Naudi d'Areny-Plandolit han destacat que la llei 11/2008 ha estat "una eina eficaç" i "ha donat resposta de manera satisfactòria a la demanda social i a la regulació de les fundacions privades d'Andorra", però "han passat tretze anys i era necessari actualitzar-la". En aquest sentit, han destacat que han recollit demandes fetes per les fundacions del país.La nova llei preveu que s'ampliïn les activitats econòmiques que poden desenvolupar aquestes entitats, sempre que el seu objecte estigui relacionat amb els seus fins fundacionals, siguin complementaris o accessoris a aquests. Aquestes activitats es podran fer directament o mitjançant la participació en societats mercantils. A més, incorpora la possibilitat que alguns membres del patronat puguin ser de nacionalitat estrangera (han de residir a Andorra), per alinear-se amb el procés d'obertura econòmica del país.La proposició també fa més diligent la gestió i la participació activa del patronat, per exemple, en casos de liquidació i en la decisió d’on destinar el patrimoni romanent un cop es fa efectiva aquesta. El text està dividit en 9 articles i 3 disposicions finals.