La Covid dispara els ajuts atorgats per  Càritas i Creu Roja

Actualitzada 22/03/2021 a les 05:51

EL NOMBRE DE VOLUNTARIS A LA CREU ROJA CREIX EN UN 200%

La Creu Roja va veure incrementats el nombre de voluntaris durant l’any passat en un 200%. Segons les dades facilitades per l’entitat social, la xifra de col·laboradors va ascendir el 2020 fins als 542, mentre que durant l’exercici anterior va haver-n’hi 182. Els voluntaris es distribueixen en 339 dones i 198 homes, que van arribar a realitzar un total de 81.938 hores, fet que representa un creixement del 500% en comparació amb el 2019, quan es van efectuar 13.575 hores. A més, les dades de la Creu Roja mostren que el nombre total de col·laboradors gestionats per l’entitat representa un 1,61% de la població andorrana. Des de l’ONG van valorar molt positivament l’augment i van manifestar que l’arribada del coronavirus va generar un impuls solidari entre els residents. Per contra, la irrupció del coronavirus va fer reduir la xifra de formacions en més d’un 50%, passant de 232 el 2019 a les 128 de l’any passat. Tot i això, el nombre d’alumnes es va mantenir estable amb 2.216 persones. L’entitat també va realitzar durant el 2020 un total de 25 tallers formatius Covid-19, en què van participar 244 alumnes.

Les necessitats econòmiques i socials derivades de la irrupció de la pandèmia del coronavirus han fet incrementar de forma exponencial el nombre d’ajudes que ofereixen les entitats socials del país a residents i treballadors de temporada. Així doncs, el president de Càritas, Amadeu Rocamora, va explicar al Diari que durant el 2020 van haver de destinar més recursos i prestacions per donar suport a les diverses famílies que ho necessitaven i, en diversos casos, encara mantenen l’ajuda. “La finalització de la temporada de forma anticipada i el tancament de negocis pel confinament van suposar un cost de 80.000 euros en menjar i productes de primera necessitat a, bàsicament, temporers”, va dir.En aquest sentit, va puntualitzar que durant el 2020 es van atorgar 1.688 vals d’aliments per un període de quinze dies i va concretar que l’entitat va destinar la majoria dels esforços a acompanyar els treballadors temporals del sector de la neu, els quals van veure truncades les seves possibilitats de trobar feina al país. Rocamora va matisar que la xifra no representa el nombre total de persones, ja que en diverses ocasions “s’acumulaven vals perquè la gent no podia sortir de la situació de necessitat en la qual es trobaven”.El president també va exposar que en els darrers mesos han observat un increment del nombre de famílies del país que requereixen els seus serveis. D’aquesta manera, va indicar que actualment estan atenent unes 30 famílies setmanals, que representen una seixantena de persones, mentre que abans de la pandèmia la xifra d’unitats familiars arrelades al país ateses per Càritas no arribava a les quinze.La botiga solidària de la Creu Roja va atendre durant els sis mesos de funcionament el 2020 un total de 286 famílies, que suposa 566 persones. En les dades facilitades per l’entitat solidària s’observa que la majoria d’ajudes es van habilitar durant el desembre, coincidint amb la cancel·lació de l’inici de la temporada d’esquí. “Els estralls que van viure els temporers al final de la temporada passada i a l’inici d’aquesta van provocar que haguéssim d’activar més recursos dels que teníem”, va apuntar el director de l’ONG, Jordi Fernández. I va detallar que la major part de les prestacions que van atorgar a través de botiga, un 57%, van ser a aquest col·lectiu de persones.Quant a la freqüència de compra de les unitats de convivència, la majoria d’aquestes eren mensuals o setmanals, en les quals els usuaris podien adquirir aliments i productes de primera necessitat, com estris de neteja.Fernández va destacar que la botiga solidària no hauria existit si no fos per “la bona voluntat de la població” que “amb les donacions i les campanyes van aportar 37.550 quilograms de productes que van abastir les necessitats”. El servei va cloure l’any amb un total de 245 famílies, la qual cosa resulta 465 persones. Al llarg del 2020 es van efectuar 44 baixes, que representen 101 usuaris.