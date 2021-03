L'UdA i la Fundació Cimera Iberoamericana organitzen 'hackató' d'innovació

Actualitzada 22/03/2021 a les 13:50

La Fundació Cimera Iberoamericana i la Universitat d'Andorra organitzaran un 'hackató' per tal de fomentar la col·laboració entre les diferents comunitats educatives dels països que participaran en la trobada. L'acte s'engloba en el marc de les activitats que es faran per la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern, que se celebrarà a Andorra de manera semipresencial.Es tracta d'un esdeveniment en què estudiants de diferents universitats seran desafiats a resoldre un repte acadèmic de manera col·laborativa durant un període de temps de 24 hores. La millor solució aportada serà premiada amb una tauleta-ordinador convertible per a cada un dels integrants del grup guanyador.El 'hackató' que neix de la contracció dels termes hackers i marató, se celebrarà entre el 15 i el 16 d'abril, i serà virtual, a través d'una plataforma habilitada en el lloc web de la cimera. Les inscripcions es podran fer de manera gratuïta fins al 12 d'abril i els guanyadors es comunicaran el 23 del mateix mes. El jurat estarà format pel rector de la Universitat d'Andorra i els de la resta d'universitats participants; el director gerent de la Fundació Cimera Iberoamericana, la coordinadora del projecte de l'UdA i un membre del Consell Interuniversitari Iberoamericà.