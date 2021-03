L'escola d'infermeria rep en dues setmanes unes 60 preinscripcions

Actualitzada 22/03/2021 a les 06:32

L’escola d’infermeria tradicionalment rep més sol·licituds que places disponibles. Però aquest any l’obertura de preinscripcions ha suposat un rècord de peticions en un parell de setmanes. El termini es va obrir el passat 8 de març i divendres ja s’acumulaven unes seixanta demandes. “Un nombre que no l’havíem tingut en tan poc temps de període de preinscripció, i que evidencia l’interès pels estudis i per cursar-los al país”, apunta la cap del centre, Sara Esqué. És un fenomen que ja s’ha anat donant els últims anys, quan es reben al voltant d’un centenar de peticions per a un màxim de 30 places per curs, que és la capacitat que tenen. La pandèmia ha incidit en les vocacions. “La situació ha posat de manifest la necessitat de tenir cura de les persones i, per tant, s’entén un augment de l’interès pels estudis d’infermeria”, afegeix Esqué.La crisi sanitària ha evidenciat, a més, la importància de tenir aquests estudis universitaris al país i de formar uns professionals que han permès cobrir llocs de feina en un moment de necessitat de moltes mans. “Els titulats han estat una peça important en el recanvi professional que s’ha necessitat”, continua la cap de l’escola. Els estudiants, a més, van ser voluntaris o van fer tasques d’auxiliars de clínica. Un aprenentatge que s’ha valorat en la formació. I és que l’esclat de la pandèmia va significar interrompre les estades formatives dels estudiants de segon i tercer, que no es van poder fer fins a l’estiu passat. Així que, “tenint en compte la situació sanitària excepcional i que es van aturar les pràctiques del mes de març fins al mes de juny del 2020, es va acordar distribuir i flexibilitzar les hores d’estades formatives clíniques i valorar l’aprenentatge aconseguit durant el voluntariat”. Diverses entitats i organitzacions que van estar al capdavant de l’organització dels dispositius d’ajuda a la població van facilitar els certificats per fer possible aquest reconeixement.Però l’emergència sanitària també ha tingut impacte pel que fa als continguts del temari, que cada curs acadèmic es revisen “seguint criteris de qualitat”.Així, a les classes s’han reforçat qüestions referents a les malalties infeccioses o a la vacunació, però també, relata Esqué, “hem après a donar importància a la comunicació no verbal” perquè “el fet de dur mascareta en tot moment, fins i tot per fer les classes, pot dificultar la comunicació”.