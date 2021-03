L’òrgan disciplinari de segona instància anul·la un acord que sancionava una lletrada per la queixa del seu client

La Junta del Col·legi d’Advocats ha rebut un cop dur per una resolució de la Junta Disciplinària de segona instància del mateix col·legi, que ha tombat un expdient contra una advocada que, segons el seu client, havia actuat de forma improcedent. La Junta Disciplinaria -integrada per nou advocats triats a l’atzar- revoca la decisió en el que suposa un precedent important, ja que ordena que es retroactivin les actuacions a l’obertura de l’expedient i retreu als seus col·legues no haver respectat la Constitució, la Llei qualificada de la Justícia i la presumpció d’innocència.

L’afer té a veure amb el plet d’una