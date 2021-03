L'Associació per la Síndrome de Down vol estudis adaptats

L’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra demana que es puguin crear proves adaptades per tal que els nens que tinguin aquest trastorn puguin aconseguir el graduat escolar. Així ho va explicar la seva presidenta, Clàudia Rodrigues. "No hi ha proves adaptades per tal que puguin aconseguir el graduat escolar", va dir Rodrigues, que va afegir que "aquesta situació impossibilita que els joves puguin accedir després a formacions professionals". La presidenta de l’Associació va fer aquestes declaracions en el marc del Dia Mundial de la Síndrome de Down, que era ahir.



Enguany i ateses les restriccions sanitàries, la comunitat va optar