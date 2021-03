El Sipaag permet l'afiliació d'interins i eventuals

Actualitzada 22/03/2021 a les 12:37

El Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General, el Sipaag, ha anunciat una modificació en els estatuts de l'organització per tal que tot el personal que treballa en la funció pública s'hi pugui afiliar. Així doncs, des d'avui els treballadors eventuals i interins també poden formar part del sindicat, que fins a aquest canvi no s'hi podien afiliar.En una piulada l'organització que encapçala Lluís Anguita ha dit que "no estàs sol, el teu problema ens importa" i ha destacat la importància d'anar junts perquè "som més forts en les negociacions amb el Govern".