El PS presenta a Rossell un estudi sobre la Comella

Actualitzada 22/03/2021 a les 19:12

El PS s'ha reunit avui amb el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i amb el seu secretari d'estat, Joan León, per tal de traslladar-los-hi l'estudi que la formació política ha fet durant el darrer any i mig sobre el funcionament del centre penitenciari de la Comella.Per la part socialdemòcrata, a la trobada hi han assistit el president del grup parlamentari, Pere López, i la número dos del PS a l'hemicicle, Judith Salazar, que han exposat l'estudi. Així doncs han indicat que des del passat mes de novembre del 2019 han mantingut una sèrie d'entrevistes amb els reclusos, ja sigui els que estan condemnats en ferm com amb els preventius i les dones que es troben privades de llibertat; a més a més, també s'han reunit amb les dues direccions que hi ha hagut al centre penitenciari. Els governants s'han compromès a estudiar la feina feta pels socialdemòcrates.