Detenen un resident de 19 anys per una agressió amb arma blanca

Actualitzada 22/03/2021 a les 12:23

Un home resident de 19 anys va ser detingut ahir a les 21:48 hores a Encamp, acusat d'una agressió amb arma blanca. Segons hi informat la policia, és el presumpte autor d'un delicte contra la vida humana independent i la seguretat col·lectiva. Els fets van succeir en la planta baixa d'un edifici de la parròquia encampadana quan una discussió entre dues parelles va derivar en aquesta agressió del detingut a un home de l'altra parella.El dilluns de la setmana passada, la policia va actuar en dos homes no residents, de 34 i 49 anys, com a presumptes autors d'un delicte de maltractametns en l'àmbit domèstic. La presència del cos policial va ser requerida a la recepció d'un hotel d'Andorra la Vella. En el moment de la detenció, un dels homes duia 3,5 grams d'haixix.Pel que fa a la resta del balanç policial de la setmana, el cos d'ordre públic va detenir 14 persones. D'aquestes 5 van ser denunciades per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, mentre que els 9 restants van ser acusats per altres delictes. Entre els altres delictes hi ha tres joves acusats per ús indegut en targeta de crèdit, una dona com a presumpte autora de desobediència a la frontera del riu Runer, un home de 21 anys per delictes en l'àmbit domèstic i un no resident acusat de presentar documentació personal falsa.