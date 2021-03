Detectats 26 positius a l'Escola Andorrana d'Andorra la Vella

Actualitzada 22/03/2021 a les 17:23

El ministeri de Salut ha detectat un brot de Covid a l'Escola Andorrana de Santa Coloma que acumula 26 positius i ha obligat a tancar 4 aules i a mantenir en vigilància passiva altres 8 classes, segons ha informat la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. La localització d'aquest focus ha fet que el ministeri hagi organitzat un cribratge generalitzat a tot el centre educatiu per als alumnes de maternal, primera ensenyança, els professionals docents i el personal auxiliar que es començarà a fer avui mateix. Mas ha assenyalat que aquest brot està en fase d'estudi epidemiològic i cal veure com evoluciona el cribratge per determinar l'abast de la propagació del virus.El nombre de casos augmenta avui en 28 contagiats més fins a un total de 11.545 infectats per la pandèmia, els malalts actius baixen a 418, tretze menys que ahir, i les recuperacions s'eleven a 11.014 amb les 41 altes de les últimes hores. Helena Mas ha destacat que "estem en una situació de repunt" i que els positius nous han disminuït avui com passa sempre el dilluns per l'efecte cap de setmana i ha insistit que cal estar molt alerta i complir les mesures d'higiene i les restriccions perquè "la situació és delicada, vulnerable i fràgil". La taxa de reproducció del virus se situa en 1,14, el mateix nivell de divendres passat.La secretària d'Estat de Salut ha atribuït l'increment de contagis que s'està registrant al Principat als brots d'Arinsal i Grandvalira, a les vacances de carnaval que van portar a augmentar "la interacció social i al relaxament de tothom quan baixen els casos". El focus de SARS-CoV-2 generat a Arinsal ha arribat el cap de setmana a 70 casos "i en poden sortir més però sembla que està en fase d'estabilització" i el del sector del Tarter de les pistes es manté en 49 afectats "i sembla estabilitzat", ha declarat Mas.L'ocupació a l'hospital creix lleugerament perquè hi ha 19 ingressats per Covid, un més que ahir. Una dotzena de pacients estaven a planta i 7 continuaven a l'UCI, tots ells amb ventilació mecànica, aquest matí, però a la tarda el SAAS i Govern han informat que hi ha dos pacients més ingressats a l'UCI respecte al matí, és a dir nou, dels quals vuit estan intubats, mentre la planta compta amb 10 pacients.L'afectació al sistema educatiu es concreta en 11 aules tancades, dos menys que la xifra de diumenge, i 12 amb part dels alumnes confinats a casa pels positius detectats a la classe, que representen una més que ahir. Els grups en vigilància passiva sumen dos més fins a 22 en total.