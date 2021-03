Avís per forts vents fins aquesta nit

Actualitzada 22/03/2021 a les 11:33

El #vent que encara bufarà amb intensitat fins al vespre ha deixat les següents ràfegues durant aquesta nit:

82 km/h a la Borda Vidal

60 km/h al Roc de St. Pere

82km/h a les Salines

116 km/h a la Tossa d'Espiolets https://t.co/W06tQoPm35 pic.twitter.com/MSqaRozvN9 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) March 22, 2021

Meteorologia manté avui l'avís per fort vents que continuaran bufant amb intensitat fins a les 21 hores. Les ràfegues més fortes s'han registrat a la Tossa d'Espiolets amb 116 quilòmetres per hora i a la Borda Vidal i a les Salines s'ha arribat als 82 quilòmetres per hora. Protecció Civil demana aquest matí mantenir la precaució per evitar incidents per les ventades.Les precipitacion que han caigut en les últimes hores han obligat a portar equipaments per passar el port d'Envalira i han mantingut restringit el trànsit per a camions de més de 19 tones per circular per l'RN-22 cap a França fins poc després de les once del matí. Mobilitat ha informat que ja no és necessari l'ús d'equipaments a cap punt de la xarxa viària ni en els accessos al país.La previsió metereològica indica que el sol predominarà per l'anticicló que afavoreix que "el vent del nord-est bufi amb intensitat". I s'anuncia la possibilitat de poder tenir alguns núvols baixos enganxats als cims fronterers amb França fins al migdia.