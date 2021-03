Andorra presenta les candidatures a la UNESCO

Actualitzada 22/03/2021 a les 18:24

La ministra de Cultura i Esports Sílvia Riva i la ministra d'Afers Exteriors Maria Ubach han presentat avui a la tarda en una compareixença de la Comissió Legislativa els projectes de candidatura a les diferents llistes de la UNESCO. D'una banda, s'han donat a conèixer les candidatures de Patrimoni Mundial, un projecte transfronterer amb França i Espanya molt ambiciós i, d'altra banda, les candidatures de Patrimoni Cultural Immaterial. Pel que fa al primer grup, es presenten 10 monuments conformats per set esglésies (Sant Joan de Caselles deCanillo , Sant Romà de les Bons d'Encamp, Sant Martí de la Cortinada d'Ordino, Sant Climent de Pal de la Massana, Santa Coloma d'Andorra la Vella, Sant Serni de Nagol de Sant Julià de Lòria i Sant Miquel d'Engolasters d'Escaldes - Engordany) dues zones arqueològiques que són el Jaciment del Roc d'Enclar i la Roureda de la Margineda i un monument civil, la Casa de la Vall. Pel que fa al segon grup, es demana el reconeixement de Les Festes de l´ós del Pirineu, i també que s'inclogui Andorra a la llista de països que ja tenen l'art de construir murs en pedra seca i la transhumància per rutes del Mediterrani i els Alps com a béns reconeguts de Patrimoni Immaterial Cultural.Es tracta d'una distinció que, si es valida per part de la UNESCO, aportaria un grau de reconeixement molt important al país, així com també suposaria l'atracció de turisme de qualitat.