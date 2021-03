Amiant a l'edifici de Casa Parramon, que s'enderrocarà en les properes setmanes

El plec de bases per dur a terme les obres alerta de la presència del material altament nociu

L’edifici de Casa Parramon, a la Massana, té amiant. Aquest fet comportarà que s’hagi de prendre mesures extres a l’hora de dur a terme l’enderrocament de la construcció per garantir la seguretat dels operaris. Així s’indica en el plec de bases per definir les característiques tècniques necessàries per executar l’enderroc i retirada de la runa de l’immoble emplaçat al carrer Causes Pies de la Massana. Malgrat que la memòria del plec de bases assenyala que l’estat de conservació general de la construcció és “bona”, tot i que en alguns punts es troben danys d’escassa entitat que no requereixen obres d’intervenció