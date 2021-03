Vacunació conjunta de presos i penitenciaris

Actualitzada 21/03/2021 a les 05:50

La direcció de la presó té previst vacunar de manera conjunta els penitenciaris i els interns privats de llibertat en l’actual fase 3 de la campanya. Ho va afirmar al Diari el director del centre, Miquel Àngel Garcia, que va manifestar que en el moment en què tota la població reclusa i els treballadors estiguin immunitzats la voluntat és recuperar les visites sense restriccions ni separació física. “Volem englobar la vacunació dels interns i els treballadors amb l'objectiu d'aixecar la limitació en el règim de visites, tot i que la decisió està en mans dels ministeris d'Interior i Justícia, i de Salut”, va apuntar. Així, va explicar que a causa de les particularitats de la Comella i arran de la irrupció de la pandèmia van haver de substituir les trobades amb contacte per visites a través d'un locutori i videotrucades per evitar possibles contagis entre els reclusos."Hem de ser curosos, ja que el centre es gestiona per mòduls on conviuen diversos presos i hi ha el risc que el virus s'escampi perquè no podem garantir un aïllament unipersonal per a cada intern per les dimensions de la presó", va indicar. En aquest sentit, va descartar que en cap moment s'ha privat als reclusos del seu dret a mantenir contacte amb l'exterior i va matisar que actualment tenen la possibilitat de rebre fins a un màxim de tres visites tres dies a la setmana en un espai separat i de dur a terme un Skype setmanal amb la família durant trenta minuts.Garcia també va recordar que el coronavirus va obligar a readaptar la forma de treballar del centre penitenciari, i va assenyalar que es van haver d’implantar nous protocols en tots els àmbits, com per exemple la modificació de l’aforament dels espais que ocupen els reclusos. “Per sort vam tenir molt bona sintonia amb el ministeri de Salut i van aprovar les propostes de readaptació pel virus, però no va ser fàcil habituar-se als canvis”, va dir.El director del centre penitenciari va valorar molt positivament l'actitud dels interns davant l'arribada del coronavirus i va afirmar que "eren i són plenament conscients de la situació que vivim a Andorra i al món. Sabien que ens havíem d'adaptar a nous protocols i que algunes coses canviarien i ho van entendre perfectament sense incidents". I va rememorar que la situació més anòmala que ha viscut la Comella d'ençà que va arribar a la direcció Garcia va ser quan es van registrar un total de sis positius per Covid entre els presos del mòdul de preventius, a més de tretze treballadors de la presó.El responsable va asseverar que tan bon punt es van detectar els contagis, el departament va adoptar mesures més estrictes per evitar que el virus es propagués i altres reus el poguessin contreure. D'aquesta manera, Garcia va precisar que aprofitant que "no teníem cap intern menor d'edat vam agafar l'espai destinat a aquest mòdul i el vam transformar en una ala Covid". Segons va exposar, gràcies a la imminent actuació per establir recorreguts segurs, zones brutes i netes i l'aplicació dels equips de protecció individual entre els treballadors "vam poder evitar que el brot al centre penitenciari anés a més i suposes un veritable problema per als funcionaris i els reclusos".El director va posar en relleu que, a la presó, “l’ala de menors disposava dels mateixos protocols que un centre hospitalari”, i va aclarir que malgrat que el procés de reacció va haver de ser molt precipitat, “estem molt contents del resultat que vam obtenir”, ja que “vam poder parar el virus a temps”. I també va posar de manifest que la pandèmia també està tenint una afectació en l'activitat diària dels interns, que va variar amb la detecció dels positius i va deixar la resta de reus sense pati durant uns dies.A més, va puntualitzar que la realització de tallers i treballs manuals es va veure alterada a causa de la limitació dels aforaments i el fet "que molts voluntaris de Càritas i de la Creu Roja no poden accedir a les instal·lacions per seguretat sanitària". Tanmateix, va afirmar que des de la direcció s'està treballant per garantir al màxim la vida al centre penitenciari sense posar en risc ni presos ni treballadors.