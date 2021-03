Caldea oferirà una mascareta aquàtica obligatòria al termolúdic

Actualitzada 25/03/2021 a les 13:23

Caldea anuncia que reobre el termo lúdic i Orígens per Setmana Santa, per tal de poder garantir una major capacitat per tancar la temporada d’hivern. Així doncs, entre el 27 de març i el 17 d’abril estaran obertes aquestes dues instal·lacions i per contra, Inuu, l’spa només per a adults, estarà tancat durant el mateix període. En els pròxims dies, Caldea posarà en marxa els diferents mecanismes que estaven inactius per dotar els spas de tota la qualitat. L’horari d’obertura durant la Setmana Santa serà de 10 a 22 hores excepte els dissabtes i de l’1 al 4 d’abril, que s’obrirà de les 10 a les 23 hores.En un comunicat, el termo lúdic ha informat que per garantir la màxima seguretat a totes les instal·lacions, apostaran per l'ús de la mascareta aquàtica. Entre les altres mesures de seguretat establertes per contenir la propagació de la Covid-19, l’spa termal ha decidit que la seva utilització ha de ser obligatòria a l’interior de les instal·lacions i s'entregar``a gratuïtament als clients.Segons informen, la mascareta destaca per tenir protecció antimicrobiana i antivírica certificada i per estar concebuda pel medi aquàtic. El seu ús serà obligatori per als adults majors d'11 anys, tot i que la mascareta 'convencional' ja s'utilitza a la resta d'instal·lacions seques i aquesta serà obligatòria a l'interior de l'spa.El Termo lúdic ha informat que operarà amb un 30% de l’aforament a partir de dissabte.D’altra banda, Vallnord-Pal Arinsal conservarà la mateixa obertura que els caps de setmana a partir del 27 de març fins al 5 d’abril. Mantindrà a la vegada el preu del forfet fins a final de temporada.