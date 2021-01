Un miler menys de pacients atesos a urgències entre l'1 i el 15 de gener

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:06

La Covid marca l’activitat hospitalària i no només per l’evident impacte dels pacients contagiats que necessiten ingressar. També perquè fruit de la pandèmia el turisme aquest hivern és residual, amb les estacions obertes per al públic nacional, i perquè el virus de la Covid-19 ha comportat l’obligatorietat d’una mascareta que ha fet que la grip i afeccions respiratòries pròpies de l’època tinguin una incidència mínima. El servei d’urgències viuria en un any normal un període d’activitat molt intens entre l’1 i el 15 de gener, però aquest 2021 la càrrega de feina no la porten la xifra de pacients atesos, sinó la complexitat i gravetat. En la primera quinzena d’aquest mes urgències ha atès 1.036 persones. L’any passat, en el mateix període van ser 2.175. En canvi, s’ha doblat la taxa de pacients atesos que requereixen ingrés hospitalari o bé un trasllat i, per tant, amb un estat de salut més greu.La valoració que fan des del servei d’urgències és, per tant, que “en aquest període del 2021 ha baixat la saturació al servei d’urgències, però ha augmentat la complexitat i la gravetat del pacient, per la qual cosa la càrrega de treball es manté”. Així, mentre que l’any passat els pacients que van necessitar ingressar o bé ser traslladats van ser un 7% del total, enguany aquesta proporció ha pujat fins al 14%. La major complexitat de casos tractats també es percep en els percentatges del nivell de triatge: catalogats de l’I al III (els de més gravetat) han estat el 41, 5% i l’any passat van ser el 36,9%. Els pacients catalogats amb un IV o V són aquells que tot sovint haurien de ser atesos per un metge d’atenció primària.