Silvestre demana l'empara del Col·legi d'Advocats per un conflicte amb el TS

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:34

El lletrat Josep Antoni Silvestre ha demanat l’empara del Col·legi d’Advocats perquè considera que el Superior posa traves al dret a la defensa d’un dels seus clients per no haver suspès el termini per presentar un recurs d’apel·lació mentre estava convalescent de Covid-19.L’advocat al·lega que el Col·legi d’Advocats va arribar a un acord amb els presidents de les diferents jurisdiccions per suspendre els tràmits en el cas que algun lletrat estigués de baixa per coronavirus. Silvestre demana l’empara en considerar que el Superior ha incomplert l’acord.Els fets neixen dels recursos d’apel·lació que el lletrat va presentar l’octubre passat a la sala penal del Superior en una causa en què defensava tres clients. Dos dels recursos van ser admesos i un, no. La sala va decidir no admetre’l en considerar que s’havia presentat de forma extemporània. Silvestre va presentar a final d’octubre un incident de nul·litat d’actuacions contra aquest aute per vulneració dels drets a la defensa i al recurs, i vulneració del dret a la jurisdicció per una manca de tutela judicial efectiva. Un incident que va ser desestimat per la sala penal al desembre.El 12 de gener passat, l’advocat va formular un recurs d’apel·lació contra aquesta decisió i la sala del Superior formada per resoldre’l va decidir l’endemà no admetre’l a tràmit.En l’aute, el tribunal recorda que la resolució apel·lada va ser notificada personalment al lletrat el 7 de desembre, sent aquest el moment a partir del qual procedeix computar el termini de tretze dies hàbils legalment establert per formular recurs, el qual s’escolava l’11 de gener. I que l’escrit d’apel·lació va ser presentat davant la sala penal el 12 de gener, havent transcorregut per tant el termini de tretze dies hàbils.Els magistrats també recorden que Silvestre, que estava de baixa per Covid, va presentar l’alta amb efectes del 7 de gener, segons resulta de la documentació tramesa, i que el termini per presentar recurs va acabar el dia 11, quan l’advocat ja estava en situació d’alta i no existia cap obstacle que li impedís fer-ho en temps i forma.En qualsevol cas, afegeixen, la prèvia situació de baixa mèdica no pot donar lloc a la suspensió o perllongament dels terminis de recurs, que són improrrogables. Segons els criteris que s’apliquen amb motiu de l’excepcional situació sanitària que es pateix actualment, només en els casos en què l’advocat no es pugui fer substituir, o bé es tracti d’actuacions que comporten una compareixença personal, es procedeix a la suspensió del tràmit corresponent, circumstància que no afecta en cap cas els terminis d’interposició de recursos.I indiquen que aquesta suspensió només seria admissible en el cas que l’advocat es trobés materialment impossibilitat per substanciar el tràmit. En el present cas, aquesta situació no es dona, com es desprèn de les dues circumstàncies següents, diu l’escrit.En primer lloc, perquè el lletrat forma part d’un despatx col·lectiu, els membres del qual es van apoderar recíprocament per substituir-se en la pràctica de les diferents actuacions processals, de manera que no hi havia obstacle per a una substitució efectiva.En segon lloc, afegeixen, perquè el mateix advocat ha presentat escrits davant d’aquest mateix tribunal durant el període de baixa, en altres actuacions (recusacions presentades en data 23 de desembre del 2020), fet que evidencia que no estava impossibilitat per preparar aquest recurs i que, malgrat el respecte necessari a una hipotètica situació de confinament, podia ser substituït per altres membres del despatx a l’hora de presentar l’escrit de recurs davant del tribunal.Silvestre va dir al Diari que la companya de despatx és la seva dona i que estava confinada.