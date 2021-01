Salut vol evitar usar mascaretes tèxtils sense filtre en interiors

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:41

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar ahir que el Govern està estudiant incrementar les exigències respecte a l’ús de mascaretes en espais interiors i va demanar “que siguin quirúrgiques, FFP2 o tèxtils amb filtre, que tenen un grau més de elevat de protecció”, per evitar la transmissió del virus. La petició es planteja després que països com França hagin proposat prohibir les mascaretes higièniques “perquè són poc protectores” davant la propagació de les noves soques que es transmeten més ràpidament, va declarar el titular de Salut ahir en roda de premsa. Sobre aquesta qüestió, va afegir que les casolanes sense filtre protector sí que es poden portar sense problema en espais exteriors. A més, va indicar que es reclama un requeriment més “per la importància de la mascareta”, atès que s’està constatant el fet que no hi hagi grip ni altres malalties respiratòries habituals de l’hivern.