Salut albira un aplanament dels contagis

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:37

INSPECCIONS CONTRA LA MINORIA INCOMPLIDORA

Els ministres Benazet i Jover també van respondre a la reacció irada de la Unió de Bars després de l’anunci de dilluns de més inspeccions als establiments. El ministre de Salut va defensar que en cap cas van contra el col·lectiu, sinó que les accions són “contra la petita minoria que pot posar en risc la majoria”.El ministre portaveu, al seu torn, va recordar que si és el sector que pateix més restriccions és perquè hi ha un risc major, pel fet que els clients es treuen la mascareta, i que són limitacions que s’estan aplicant a tot arreu, amb més contundència en alguns països. El ministre va afegir que conscients de l’impacte econòmic que suposen les restriccions als negocis han esmerçat ajudes i que seguiran fent d’interlocutors amb el sector.

Dilluns planava l’amenaça de restriccions més dures després d’un increment notable de la pressió assistencial durant el cap de setmana. Ahir les dades de nous contagis i hospitalitzacions també van anar a l’alça, amb 40 ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell (quatre més que dimarts i tots ells a planta perquè a l’UCI segueixen sent 11 els pacients) i 114 nous casos de coronavirus, però el missatge del Govern va ser més tranquil·litzador. Quant al fort nombre de nous casos perquè el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va puntualitzar que estan marcats pels tempos d’arribada de resultats de les proves diagnòstiques i que no s’ha detectat cap brot que pugui preocupar. Respecte a la pressió assistencial, perquè es percep un horitzó d’aplanament d’aquesta tercera onada entenent que el que s’està vivint són els efectes de les festes nadalenques.El titular de Salut no va descartar que hi pugui haver més ingressos a l’UCI els propers dies perquè és la part final del cicle que comença amb el contagi i continua amb l’empitjorament de l’estat de salut dels afectats més vulnerables, però va recordar que no hi ha risc (si més no proper) de saturació amb una UCI que pot arribar a 38 llits. A més, “no tenim grip aquest hivern i hi ha poc esquí, i això ens ajuda en aquest sentit”.El ministre portaveu va afegir que “ens mantenim alerta” però que l’evolució sanitària apunta que “es poden mantenir les activitats econòmiques com les tenim”. Eric Jover va insistir que les dades s’han de valorar en conjunt i es va referir a la taxa de reproducció, que malgrat que ha sofert una pujada lleugera (d’1,02 a 1,05) encara està prop d’1.Quant al brot hospitalari, el titular de Salut va indicar que no s’han detectat nous casos positius i que, per tant, “és previsible” que alguna de les plantes afectades pugui tornar a la normalitat. Com a conseqüència dels positius, l’hospital ha prohibit les visites de l’exterior als pacients ingressats.Amb els 114 nous casos positius detectats el nombre de casos actius de coronavirus ha tornat a superar la barrera dels 800, amb 817, i la xifra d’afectats des de l’inici de la pandèmia s’eleva a 9.308 persones, 92 de les quals han perdut la vida. Les persones ingressades a l’hospital són 40 i a la planta Covid d’El Cedre es mantenen en 17: cinc procedents de Salita, 10 de Sant Vicenç d’Enclar, una de la residència l’Albó i una procedent d’urgències. Tanmateix, quant a la incidència escolar, hi ha set aules completament confinades i 38 amb aïllament parcial. El ministre de Salut va apel·lar a seguir complint les restriccions sanitàries i a fer ús dels tests d’antígens.