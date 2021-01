La xifra de persones sense feina puja a 1.160 al desembre

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:31

La pandèmia impacta amb força en el mercat de treball i el desembre, un mes normalment caracteritzat per l’increment de contractacions per a la temporada hivernal, s’ha saldat aquest 2020 amb un augment de les persones sense feina inscrites al servei d’Ocupació. A 31 de desembre eren 1.160 els treballadors a l’atur, un 14,7% més que el mes anterior (1.060), i havien augmentat a 121 (davant les 94 del mes anterior) les persones que perceben una prestació per desocupació. El ministre portaveu, Eric Jover, va recordar que el pic històric de la pandèmia va ser molt més important, amb 1.761 persones sense feina al maig, i que encara així en tres mesos la xifra es va reduir pràcticament a la meitat. El portaveu de l’executiu va apuntar que reaccions del mercat de treball com aquesta denoten que “tenim fortalesa” i que es pot donar una recuperació ràpida si l’escenari és idoni. En tot cas, ara la situació està marcada per les restriccions de mobilitat als països veïns a conseqüència de la pandèmia, que han colpejat amb força el turisme en una època tradicionalment de molta afluència i que, per tant, també ho ha fet al mercat laboral. Una de les mesures aprovades pel Govern per pal·liar la problemàtica és el programa per donar feina al sector públic, del qual es beneficien ara mateix 159 persones que treballen al Govern, l’administració de justícia i les parapúbliques. Eric Jover va anunciar la decisió del Govern de prorrogar 53 d’aquests contractes que estaven a punt de caducar fins al 30 de juny.