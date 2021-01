La majoria acusa el PS de protegir Miró al brot de Sant Vicenç d'Enclar

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:03

El brot de coronavirus a Sant Vicenç d’Enclar que va contagiar més del 80% dels padrins que hi resideixen s’ha convertit en part de la disputa política entre majoria i oposició. Després de les fortes crítiques dels socialdemòcrates per la gestió de les vacunes que va incloure l’exigència de dimissió del ministre de Salut, ara és la majoria qui critica fortament el principal partit de l’oposició per tenir un “to totalment diferent” amb el brot que hi ha hagut a la residència geriàtrica. L’explicació, segons la majoria, respon al fet que Joaquim Miró, conseller socialdemòcrata, sigui soci del centre sociosanitari juntament amb el president de la CASS, Albert Font.Fonts parlamentàries de la majoria afirmen que és “altament sospitós que el PS, que exigeix la dimissió del ministre Benazet i qüestiona les capacitats dels ministres Gallardo i Jover, en el moment de protegir un dels seus consellers no obre la boca en el cas més escandalós que hi ha hagut fins ara de contagis en un centre sociosanitari privat del país”. A parer de les fonts, “les notícies tenen un doble matís segons qui afecten”. I encara van afegir que és de “cinisme polític que quan es tracta d’un dels seus no es faci una declaració al respecte per part del PS quan han sigut els primers a criticar-ho tot de manera infundada”.Davant de la virulència del brot detectat a Sant Vicenç d’Enclar i després que les proves genòmiques descartessin una mutació del virus més infectiva que expliqués el gran nombre de casos en pocs dies a la residència, el Govern ha decidit obrir una investigació. Aquest procediment és habitual quan hi ha brots que afecten un nombre important de persones per revisar que els contagis no s’han produït per no seguir els protocols correctament. Dit d’una altra manera, per assegurar que el coronavirus no s’ha estès a conseqüència d’una negligència dels treballadors de la residència.En el cas de Sant Vicenç d’Enclar, la investigació té especial importància perquè el brot ja s’ha cobrat la vida de fins a sis padrins. De moment s’està parlant amb els responsables del geriàtric i amb els usuaris per intentar saber si hi va haver algun tipus de mala praxi. En el cas que sigui així s’exigiran responsabilitats i s’interposaran les sancions que correspongui.Cal recordar que el brot va infectar un total de 61 persones, 41 de les quals eren residents i 20 eren treballadors. Segons va informar el ministre Benazet en el moment del brot, només van quedar lliures del virus una desena d’usuaris del centre. Els contagis van deixar sota mínims la plantilla de la residència, que es va haver de reforçar amb personal del SAAS i de la Creu Roja per poder donar suport al centre sociosanitari.s de la majoria acusen el PS de protegir Joaquim Miró, soci de la residència Sant Vicenç d’Enclar.carreguen contra els socialdemòcrates per demanar la dimissió de Benazet per la gestió de les vacunes però no dir res sobre el brot més important dels centres geriàtrics del país.es va produir alguna negligència per part dels treballadors del centre després de descartar que la virulència del brot fos provocada per una mutació del virus més infecciosa.del 80% dels usuaris de la residència, dels quals han perdut la vida sis padrins. Pel que fa als treballadors, una vintena també es van contagiar.