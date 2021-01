La llar de Lòria acollirà un centre de dia per a la gent gran

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:21

El comú de Sant Julià de Lòria, juntament amb la Creu Roja, satisfarà ben aviat una de les demandes que tot just fa un any reclamava la Germandat de Sant Sebastià: disposar d’un centre de dia per a la gent gran a la parròquia en situació de dependència de grau 1, 2 i 3. En aquest sentit, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, va entregar ahir al director de la Creu Roja, Jordi Fernández, les claus del nou espai, que s’ubicarà a la llar de Lòria, ja que serà l’entitat qui gestionarà i explotarà el centre de dia un cop es rebin els permisos que el Govern ha de donar per facilitar l’obertura. Majoral va admetre que es tracta d’un espai petit que, en un primer moment, permetrà acollir uns nou padrins. Tot i això, l’edifici està preparat per a una possible ampliació, podent arribar a oferir el servei a setze persones. La corporació i la Creu Roja van signar el conveni de cessió amb una durada de cinc anys.