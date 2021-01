L'UdA defensa la manca de tests per l'aturada de l'activitat lectiva

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:27

La Universitat d’Andorra defensa el baix percentatge de tests d’antigen realitzats al centre per l’aturada de l’activitat lectiva fins al 8 de febrer. Així ho van indicar des del centre educatiu lauredià arran de la detecció que tan sols el 4,5% dels usuaris havia realitzat el cribratge voluntari. En aquesta línia, van explicar que el percentatge de persones que han realitzat el cribratge és superior a l’esmentat al·legant que no disposen de 600 integrants, sinó que el total entre alumnes, docents i personal administratiu i tècnic és de 336, que suposa que el percentatge s’enfila fins al 8%, tenint en compte que s’han realitzat un total de 27 proves d’antigen. A més, van manifestar que el centre aplica la mesura del teletreball per evitar la propagació del virus i van recordar que la realitat de la universitat no és la mateixa que la d’una escola de segona ensenyança, on els alumnes hi passen moltes hores. “L’activitat lectiva es concentra en poques hores”, van dir.Per la seva banda, el ministre portaveu, Eric Jover, va exposar, en la mateixa línia que el centre escolar, que la universitat té les seves idiosincràsies. “Hi ha molts alumnes que realitzen estudis virtuals i es troben en època d’exàmens, per la qual cosa és normal que disminueixi l’assistència al centre i, de la mateixa manera, que les xifres del cribratge siguin inferiors”. Tanmateix, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va afirmar que l’afluència d’escolars que es realitzen la prova està augmentant. Així doncs, va insistir en el fet que la gent faci ús d’aquesta eina, la qual “ens ajuda a situar els contagis” en l’àmbit familiar, i va detallar que d’ençà que es va iniciar la campanya de cribratge escolar s’han realitzat uns 8.000 tests, entre els quals tan sols s’han detectat 22 positius, que representa un 0,28%.