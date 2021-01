Jover acusa el PS d'obstaculitzar les solucions al problema del lloguer

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:33

Eric Jover va expressar la decepció per aquest moviment del Partit Socialdemòcrata contra la Llei de mesures urgents per al mercat de lloguer i de millora del poder adquisitiu, perquè “hauria de voler trobar solucions a la problemàtica de l’habitatge”, i en lloc d’això, va lamentar, posa en “risc avenços aconseguits”, com ara una política de rehabilitació que ha permès, va apuntar, posar al mercat 183 habitatges de lloguer. El PS acusa l’executiu d’impulsar una “involució” sobre els requisits de l’habitabilitat, mentre que Jover va replicar que “l’únic incompliment és no tenir plaça d’aparcament”, un requisit que per a l’executiu no ha d’esdevenir un fre per ampliar l’oferta de pisos de lloguer i contribuir, per tant, a la moderació dels preus.Una altra de les motivacions del recurs d’inconstitucionalitat que el PS ha entrat contra la llei és la rebaixa de la cessió obligatòria al 0%. Eric Jover va defensar que la decisió (que en última instància és dels comuns) pretén minimitzar els costos per als promotors per tal que es construeixi habitatge a preu assequible.El ministre va respondre als socialdemòcrates en la roda de premsa posterior al consell de ministres, durant la qual també va informar de l’adjudicació de les obres per a l’habilitació i la senyalització de dos carrils de circulació en un viaducte de la CG-1 prop de l’enllaç d’Aixovall. Uns treballs adjudicats a Treballs Públics La Coma per un import total de 94.246,98 euros. Engitec s’ocuparà de la direcció d’obra per un import de 4.241,11 euros. Les obres adjudicades corresponen a la primera fase del projecte per tal d’instal·lar un carrir reversible entre Aixovall i el carrer Isidre Valls de Sant Julià, a través del túnel de la Tàpia. La primera fase consisteix a habilitar un ramal al marge esquerre de la CG-1, prop la rotonda d’Aixovall, on cal garantir l’amplada de doble carril que li ve del túnel de la Tàpia. Jover va assenyalar que es treballa en una alternativa per millorar la mobilitat a la zona i que no sigui tan altament costosa com el vial inicialment projectat.