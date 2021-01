Injecció d'il·lusió per superar la por

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:10

L’anhelat antídot contra la Covid-19 va subministrar-se definitivament ahir en forma de xeringa a més de 200 persones que, pel seu elevat grau de vulnerabilitat o d’exposició al virus, van rebre una punxada a la part superior del braç. “La il·lusió supera la possible por que puguem tenir. Entre tots hem de fer un acte de responsabilitat col·lectiva i adonar-nos que aquesta és l’única manera de sortir d’aquest malson”, va expressar la doctora Eva Heras, primera ciutadana del país a rebre el fàrmac de Pfizer a dos quarts d’onze del matí. Juntament amb la cap del servei d’envelliment i salut del SAAS, una dona de 82 anys del centre sociosanitari d’El Cedre va inaugurar una campanya de vacunació que, previsiblement, s’allargarà uns deu dies en aquesta primera fase de 1.000 dosis.“Ha estat un moment molt emocionant i en teníem moltes ganes perquè hem viscut moments molts durs i penso que ara comencem a veure una llum d’esperança al final d’aquest túnel”, va verbalitzar Heras, que també va assenyalar que els padrins “estan igual d’emocionats o més” en aquest “moment històric”. En la mateixa línia, el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, va copsar “sensacions d’alegria” a l’interior d’El Cedre. “Ho vivim com el començament d’una fita que ens ha d’ajudar a accelerar el final d’aquesta pandèmia”, va subrallar Piqué, que va esgrimir que vacunar-se “és una qüestió de solidaritat per tallar la cadena de transmissió del virus”.Al seu torn, la directora assistencial d’El Cedre, Montse Alzina, va destacar la “predisposició” de les famílies a l’hora de col·laborar en el procés d’intercanvi d’informació per vacunar els residents. Sobre aquesta qüestió, Alzina va apuntar que dels 29 padrins amb serologia negativa i sense cap contraindicació mèdica per vacunar-se, tan sols dos es van mostrar contraris al vaccí i un “no s’ha vist amb cor” i ha demanat més temps per prendre la decisió. “A tothom que es vulgui vacunar més endavant no se li restringirà aquest dret”, va reblar Heras. Així mateix, davant l’hipotètic escenari d’una persona que es contagia en el lapse de temps que separa la primera i la segona dosi, Piqué va dir que el metge referent s’encarregarà de monitorar el pacient i en funció de la seva immunitat “es decidirà si es completa la segona dosi”.Paral·lelament, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va confirmar ahir en roda de premsa que també es va administrar el vaccí a un total de 34 professionals d’El Cedre –amb un percentatge d’adhesió del 89%– i a 49 residents i 35 professionals de Clara Rabassa. Pel que fa al punt de vacunació ubicat a l’hospital, un total de 56 treballadors de primera línia davant davant el virus van rebre la dosi i es preveu que el ritme s’intensifiqui els propers dies per vacunar entre 80 i 100 sanitaris per dia, a banda dels residens de l’Albó, Salita i Sant Vicenç d’Enclar. “Estem portant un excel·lent ritme i és probable que s’escurci”, va afirmar Benazet sobre el termini previst de deu dies.Quant a l’adhesió entre els professionals del SAAS, el seu director general va comentar que de les 1.100 persones que formen part de l’estructura de la parapública ja hi ha “entre 700 i 800” que han completat el registre informàtic de la vacuna, dels quals “més de 500 ja han dit que es volen vacunar”. “No podem saber si els que falten són els que no s’han de vacunar o dels que no es volen vacunar. En qualsevol cas, això anirà creixent els propers dies però ja és un percentatge molt satisfactori”, va declarar.Per últim, el ministre va reiterar que la segona remesa de 1.000 dosis provinents de Madrid arribarà “en les properes hores”. “No demorarem gaire el transport perquè si el següent viatge tingués un problema haurem d’aturar la vacunació”, va pronunciar Benazet, especialment caut arran dels imprevistos que han rodejat el vaccí de Pfizer. Sobre el fàrmac de Moderna, l’ambaixador francès, Jean-Calude Tribolet, va dir que només falta tancar el conveni per procedir a l’enviament.