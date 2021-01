Estocada definitiva a la temporada d'hivern

Actualitzada 21/01/2021 a les 05:58

REUNIÓ D'ECONOMIA I LA UHA PELS ERTO

La Unió Hotelera i el ministeri d’Economia es van reunir dilluns per tal d’abordar possibles canvis en la Llei dels ERTO. En aquest sentit, el president de la patronal hotelera, Jordi Pujol, va indicar que “no és cap secret que l’actual llei de suspensió de contractes de treball no ens agrada i que pensem que cal canviar-la”. Així li va transmetre ell mateix al ministre de la Presidència i Economia, Jordi Gallardo, a la trobada de dilluns. En aquest sentit, Pujol va manifestar que “el Govern s’ha mostrat obert a modificar la llei. I en la situació que estem val més tard que mai”. Finalment, va afegir que per al sector, “ara per ara, el que és més important ja no és aconseguir guanyar diners; nosaltres estem pensant a treballar per tal de poder minimitzar les pèrdues que tenim”.

La temporada d’hivern ha rebut una estocada pràcticament definitiva. Ahir al vespre, el consell de ministres de França va aprovar que no es poguessin obrir els remuntadors de les estacions del seu país a partir de l’1 de febrer, evitant fixar una nova data. A més a més, el secretari d’estat de Turisme, Jean-Baptiste Lemoyne, es va reunir amb els responsables de les estacions d’esquí i amb altres actors del sector i els va anunciar que amb tota probabilitat tampoc es permetria l’obertura durant la resta del mes de febrer, i que en conseqüència “l’escenari més probable” serà “una temporada en blanc”. És a dir, que no s’obriran els remuntadors aquest hivern. S’espera que en la roda de premsa que ha de fer avui el primer ministre, Jean Castex, exposi aquestes mesures. Aquesta mesura se suma a l’anunci català de mantenir el confinament municipal dues setmanes més. Un fet, aquest últim, que no ha sorprès ateses les dades epidemiològiques. Pel que fa a la mobilitat entre Andorra i l’Alt Urgell, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, va indicar que “amb l’actual situació de contagis que hi ha a Andorra no és el moment idoni de demanar l’assimilació”, i va instar a fer la demanda “més endavant”.La situació plantejada per França, amb el manteniment de les restriccions catalanes, és un gerro d’aigua freda a les aspiracions que encara es mantenien de poder treballar durant el mes de febrer. El ministre portaveu, Eric Jover, havia manifestat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que “les restriccions als països veïns no ens ajuden gens, estan castigant de manera molt forta el nostre teixit econòmic, però tot i això no donem per perduda la temporada d’hivern”. En una línia similar s’havia pronunciat el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, que va exposar que “si podem treballar durant el mes de febrer encara podrem salvar la temporada”. No obstant això, va remarcar que “el més important és que hi pugui haver mobilitat i que les pistes puguin obrir amb normalitat”. Pujol va recordar que “en dos mesos farà un any des que va començar la pandèmia i pràcticament només hem pogut treballar un mes a l’estiu”. El director de la UHA va recordar que “si es pot arrencar, treballarem. Ja es va demostrar durant l’estiu que la gent te ganes de venir; però cal engegar amb garanties”.En una línia similar es va manifestar el president de l’Associació dels Apartaments Turístics, Àlex Ruiz, que va dir que “la situació és molt preocupant perquè esperàvem poder treballar durant el febrer”. Tot i això, Ruiz va indicar que hi havia un bri d’esperança relacionat amb les vacances franceses de carnaval, de les quals va comentar que “en cas que els veïns del nord puguin venir aquests dies, encara que no puguin anar a les pistes, és probable que viatgin encara que sigui per desconnectar”.Tot i voler ser optimista, Ruiz va afirmar que “en cas que durant el mes vinent no puguem treballar, llavors sí que haurem de donar la temporada per perduda i estarem en una situació molt complicada”. Aquesta realitat també la menciona Jover, que va admetre que la situació que està passant el sector turístic andorrà “és preocupant”. Malgrat aquesta realitat, el titular de la cartera de Finances va indicar que des del Govern “no tanquem la possibilitat a altres tipologies d’ajuts i estem en contacte pràcticament diari amb tots els sectors per trobar-les si cal”. Tot i això, va apel·lar a la prudència i a la finitat dels recursos i va dir que cal tenir un “punt d’equilibri”, amb “ajudes ambicioses i que permetin aguantar viu el teixit econòmic, però que apel·lin a un grau de responsabilitat”.Les estacions d’esquí també restaven pendents de la decisió final que acabés prenent l’executiu francès amb relació a les seves instal·lacions d’esports de neu. En aquest sentit, Grandvalira va manifestar que un cop es fessin oficials les noves mesures, que tot indica que exposarà avui Castex, decidirien, mentre que Vallnord- Pal Arinsal va indicar que manté l’actual obertura.