Actualitzada 21/01/2021 a les 06:26

Les temperatures elevades que s’han registrat durant el 2019 i el 2020 no es veien des del 1950. Així ho reflecteix un estudi sobre l’evolució de les temperatures al Principat del Cenma i que fa una comparativa amb les dades registrades que hi ha dels darrers 70 anys.Les precipitacions d’aquests dos anys també es van situar per sobre de la mitjana de les últimes set dècades.