Bildu vol que l'advocat dels Cierco a Espanya declari al Congrés

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:25

El grup parlamentari de Bildu ha demanat la compareixença al Congrés dels Diputats de l’advocat Javier Iglesias Redondo, lletrat a Espanya dels germans Higini i Ramon Cierco i en el seu dia persona de confiança de l’ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal. La petició del partit de l’esquerra independentista basca es fa en el marc de la comissió parlamentària que ha d’investigar el cas Kitchen i la denominada operació Catalunya contra el procés independentista. Iglesias, conegut com El Largo, seria la persona que faria de connexió entre els germans Cierco i el govern espanyol del PP, segons informacions publicades en el seu dia pel diari Público en una investigació sobre les clavegueres de l’Estat veí del sud.Les demandes de compareixença dels grups parlamentaris del Congrés a la comissió d’investigació del cas Kitchen van molt més enllà de l’advocat dels ex-màxims accionistes de BPA.Esquerra Republicana de Catalunya, per exemple, ha demanat la compareixença de l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy; del seu successor al PP, Pablo Casado, i de la que va ser la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. També s’ha sol·licitat el testimoni dels ex-presidents espanyols José María Aznar i Felipe González, i de tots els ministres de l’Interior del veí del sud des del 1982.Junts, a més de compareixences d’implicats en la Kitchen, i de responsables polítics com Rajoy o Sáenz de Santamaría, aposta per citar el coronel de la guàrdia civil Diego Pérez de los Cobos, que també va dirigir l’operativa que va intentar evitar la celebració del referèndum independentista de l’1 d’octubre del 2017. Junts sol·licita documentació que ajudi a aclarir l’operació Catalu­nya i que s’investigui el cost aproximat que pot haver tingut per a l’erari públic “la trama orquestrada per posar el ministeri de l’Interior espanyol al servei dels interessos partidistes del PP”.