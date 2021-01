Ana Rosa critica la revenda de vacunes “al país més ric d'Europa”

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:41

La presentadora de Telecinco Ana Rosa va criticar ahir durament el govern espanyol per la “revenda” de 30.000 vacunes a Andorra, el qual va definir com “el país més ric d’Europa”, mentre que les dosis escassegen a Espa­nya. Les declaracions, emmarcades en el programa de magazín matinal que ella presenta, van generar rebombori a les xarxes socials, ja que també va aprofitar per carregar contra El Rubius, que recentment va anunciar que es traslladarà a Andorra. Concretament, Ana Rosa va lamentar que “ens queden vacunes per a tres dies, però revenem 30.000 dosis a Andorra per solidaritat, solidaritat amb el país més ric d’Europa, solidaritat amb els exiliats com El Rubius, que en lloc d’escollir el suposat paradís fiscal de Madrid per no pagar impostos se’n va al país veí, on es podrà posar una de les nostres vacunes des del seu exili al Pirineu”. Per la seva banda, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va defensat ahir al matí la cessió a Andorra per part de l’Estat espanyol de 30.000 dosis de les vacunes de Pfizer. El polític, en declaracions recollides pels mitjans de comunicació del país veí, va recordar que Itàlia va cedir vacunes a San Marino i per justificar l’ajuda prestada al Principat indica que “les nostres fronteres no són permeables”. Al mateix temps, García-Page va descartar que la venda de les 30.000 vacunes a Andorra “es tracti, òbviament, d’un negoci”, ja que “té a veure amb el fet que el contracte de la Unió Europea amb la farmacèutica no empara el Principat”.