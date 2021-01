Vent de fins a 100 quilòmetres per hora a les cotes altes

Actualitzada 20/01/2021 a les 10:54

El servei de Meteorologia preveu que per avui, a les cotes altes del país, es produeixin ràfegues de vent de fins a 100 quilòmetres per hora. El motiu és l'arribada de la borrasca Gaetan, que farà augmentar la intensitat del vent, que aquest matí ja era de 79 quilòmetres per hora a la Tossa d'Espiolets, i que farà activar l'avís groc per forts vents entre les 12 del migdia i les 18 hores. El front provocarà un augment de la nuvolositat durant el dia i s'esperen pluges febles des de mitja tarda fins a la mitjanit.