Un dels anys més càlids des de 1950

Actualitzada 20/01/2021 a les 17:50

El 2020, que serà recordat com a l'any de la pandèmia, també ha estat un dels més calorosos des de 1950, segons ha destacat avui el Cenma. L'estudi destaca que l'any passat ha batut rècords de temperatura els mesos de febrer, maig i novembre mentre que les precipitacions han estat per sobre de la mitjana climàtica per al període 1980-2010.L'any més fred va ser el 1972, amb una temperatura mitjana anual de 8,28 °C i els dos anys més càlids han estat el 2019 i el 2020, que han superat la temperatura mitjana anual d'11 ºC.