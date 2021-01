Tribolet afirma que la situació sanitària a França "no convida a ser optimistes" amb l'obertura de pistes

Actualitzada 20/01/2021 a les 12:46

L'ambaixador francès, Jean-Calude Tribolet ha afirmat aquest matí que la situació sanitària al país veí del nord "no convida a ser optimistes" amb l'obertura dels remuntadors a les pistes d'esquí. Ho ha fet durant la presentació de la conferència - espectacle Cerebrum, el funcionament del cervell en el marc de la Saison Culturelle. Tribolet ha manifestat que aquesta tarda se celebra un consell de defensa a França i que demà en roda de premsa el Govern gal farà pública la decisió que es prengui. Tanmateix, ha destacat que el primer ministre francès, Jean Castex, està en contacte permanent amb els professionals del sector de la neu.Quant a l'arribada de la vacuna de Moderna, l'ambaixador ha indicat que s'està acabant l'elaborar el conveni per ganatir l'arribada del vaccí i ha exposat que logísticament ja ho tenen tot preparat per realitzar l'enviament i tan sols mancaria l'aprovació del document oficial.