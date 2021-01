Actualitzada 20/01/2021 a les 12:31

La vacunació contra la Covid ha començat aquest matí a El Cedre, on s'està administrant a residents i treballadors, i aquest migdia es procedirà a administrar-la als professionals de l'hospital que es troben exposats amb els malalts per coronavirus. Els següents residents en rebre-la vacuna entre avui i demà seran els de Clara Rabassa i els de la residència Albó mentre que a Sant Vicenç d'Enclar i Salita s'efecturarà en una "segona fase" arran dels brots que hi ha actius. La primera resident vacunada ha estat una dona de 82 anys d'El Cedre de la qual no s'ha desvetllat el nom i la primera professional ha estat la doctora Eva Heras, cap del Servei d’Envelliment i Salut.El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, ha detallat que tots els professionals sanitaris dels centres sociosanitaris i de l'hospital Nostra Senyora Meritxell estaran vacunats d'aquí 8 o 10 dies i que es preveu que en un període de 4 o 5 dies estiguin vacunats tots els professionals de l'hospital que estan en contacte amb el virus. "Ho estem vivint amb alegria tots, ja que és el començament d'una fita que ens ha d'ajudar a accelerar el final de la pandèmia, que encara està lluny".Piqué ha afirmat que les 1.000 dosis de Pfizer que es van rebre ahir i que es troben emmagatzemades a l'hospital permetran vacunar els sanitaris del SAAS, ja que són un total de 1.100 professionals, però molts d'ells han passat la malaltia. Així mateix, s'ha creat un registre on els sanitaris poden inscriure's per sol·licitar-la i actualment ja hi ha 500 professionals que ho han demanat. "No podem afinar encara si la resta són professionals que no es poden vacunar o no volen fer-ho, però es un percentatge molt satisfactori".L'estimació feta pel SAAS és que entre el 20% i 25% de la població ja ha passat la malaltia i l'objectiu és que un 60% i 70% de la població estigui immunitzada pels volts de l'estiu per tal de tallar la cadena de contagis. Piqué ha detallat que la logística de la vacunació als ciutadans pertany al ministeri de Salut, que està acabant d'afinar els protocols d'actuació per a dur a terme l'operativa.