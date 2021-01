Salut demana no usar mascaretes tèxtils sense filtre a interiors

Actualitzada 20/01/2021 a les 19:49

Joan Martínez Benazet ha anunciat avui que el ministeri està estudiant incrementar les exigències respecte l'ús de mascaretes a espais interiors i ha demanat "que siguin quirúrgiques, FFP2 o tèxtils amb filtre que tenen un grau més de elevat de protecció" per evitar la transmissió del virus. La petició es planteja després que països com ´França proposin prohibir les mascaretes higièniques "perquè considera que són poc protectores" davant la propagació de les noves soques que es transmeten més ràpidament, ha declarat el titular de Salut aquesta tarda per afegir que les casolanes sense filtre protector sí que es poden portar sense problema en espais exteriors.El ministre ha indicat que es reclama un requeriment més "per la importància de la mascareta" que s'està evidenciant en el fet que no hi hagi grip ni altres malalties respiratòries habituals de l'hivern. I ha incidit que no hi ha casos de grip que cada any provoquen el col·lapse de les urgències a tots els països i que ha estat per l'ús de la protecció facial per evitar la sortida d'aerosols que portin virus a d'altres persones afegits a les mesures de neteja de mans i distància de seguretat que ha recordat és imprescindible continuar complint. Martínez Benazet ha precisat que avui l'han parlat de les mascaretes transparents i ha destacat que no serveixen en cap cas per protegir contra el coronavirus.