Marsol afirma que el bus comunal de la Margineda és per donar servei als veïns

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:56

Lorena Giménez Andorra la Vella

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va afirmar ahir que el bus comunal de la Margineda és per donar servei als veïns, i que les escoles de la zona, l’institut del sistema espanyol i el centre de l’andorrana de batxillerat són de competència nacional i no comunal. Ho va indicar després que la junta de personal i funcionaris espanyols a Andorra mostrés el seu malestar amb el comú a causa de la no-arribada del bus comunal fins a les escoles, ja que afirmen que aquest es queda al poble quan, en principi, marca que ha d’arribar als centres educatius.



En aquest sentit, la cònsol va destacar que la corporació compleix amb les seves obligacions i va assenyalar que “estem donant els serveis que ens corresponen amb el bus comunal”. Tanmateix, va obrir la porta al diàleg i va comentar que “tot es pot parlar” i que “nosaltres no ens tanquem a fer-ho”.