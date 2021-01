Les obres de la xarxa de calor de la capital arriben a la rotonda de la Comella

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

Els treballs de construcció per al desplegament de la xarxa de calor d'Andorra la Vella arribaran a partir d’avui a la carretera General 1, a l'alçada de la rotonda de la Comella. Serà el tercer tram de les obres, que, tal com va informar ahir FEDA, consisteixen a obrir unes rases que travessaran la carretera per instal·lar-hi les canonades que permetran transportar la calor en forma d’aigua calenta, i que connectarà les zones de la carretera de la Comella amb la Baixada del Molí.



Per tal de minimitzar l'impacte en el trànsit, els treballs es faran en horari nocturn, de les deu de la nit fins a les sis del matí, i es desviarà la circulació pels carrers més propers.



Des de l'inici de les obres, el passat juny, s'ha executat el 75% del desplegament de la fase 1 de la xarxa de calor, i en cas que tot vagi segons el previst i no hi hagi cap incidència, es preveu que acabin a finals d'abril. Si es compleix, es preveu començar a donar servei als clients d'aquesta fase durant els mesos de maig i juny.



La xarxa de calor acabarà connectant CTRASA amb el nucli urbà de la capital i permetrà que es puguin connectar unes 2.000 llars. Es calcula que la xarxa de calor permetrà eliminar cada any emissions assimilables a les de 3.500 vehicles.