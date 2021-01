Els positius nous augmenten a 114 i l'hospital suma 40 ingressats

Actualitzada 20/01/2021 a les 18:06

El nombre de contagis notificats avui creix fins a 114 persones en un augment que el ministre de Saluta ha explicat que respon a retards que hi ha hagut en comunicar els resultats de les TMA. El total de casos se situa en 9.308 i els malalts actius ascendeixen a 817, 64 més que ahir.Joan Martínez Benazet ha exposat que l'augment de contagis era previsible després de les reunions de Nadal però que els casos "s'estan aplanant" i l'increment de la pressió sanitària continua a l'alça per la inèrcia de les infeccions que s'han produït fa unes setmanes.L'ocupació hospitalària creix avui fins a 40 pacients ingressats per la Covid, quatre més que ahir, segons ha informat el SAAS a les xarxes socials. La situació es manté estable a l'UCI on continuen 11 malalts i nou d'ells necessiten suport d'intubació i ventilació mecànica i les quatre hospitalitzacions noves han estat a planta, que suma 29 afectats pel virus.L'àrea geriàtrica de coronavirus d'El Cedre també continua amb els mateixos pacients d'ahir, 17 en total. La majoria de malalts amb la infecció són els 10 provenents del brot de la clínica Sant Vicenç d'Enclar, 5 pertanyen a Salita, 1 a la residència Albó i l'altre va ser derivat des d'Urgències on havia arribat des del seu domicili.