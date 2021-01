L'andorrà Xavier España participa en la nova edició d'un reality de la televisió espanyola

Actualitzada 20/01/2021 a les 16:48

L'andorrà Xavier España s'estrena demà com a participant del "reality" espanyol "La isla de las tentaciones". El pilot de motocross, de 35 anys, formarà part de l'equip de nois solters que tenen com a missió seduir a les concursants femenines que han estat separades de les seves parelles. "Soc competitiu a les motos, però més en l'amor. Només cal comprovar-ho" diu España a la seva presentació al "reality".El concurs, un dels més vistos de la graella espanyola actual, consisteix a posar a provar la fidelitat de les parelles concursants. Els nois i les noies viatgen fins a la República Dominicana i són separats en cases diferents, on els esperen els temptadors, joves solters i solteres que volen aconseguir que el concursant sigui infidel.