Inversió d'1,2 milions en el restaurant del Parc Central

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:45

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’artista resident Philippe Shangti gestionarà la concessió per un període de quinze anys del bar restaurant del Parc Central de la capital. Així ho va informar ahir en roda de premsa la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, qui va manifestar que Shangti serà l’encarregat de desenvolupar el nou projecte a l’espai. “Cercàvem un projecte innovador, no solament com un concepte gastronòmic, sinó amb un encarament més destinat al lleure, cultural i artístic, per fer de l’indret un referent del Parc Central, d’Andorra la Vella i del país”, va indicar. Marsol va incidir que un dels aspectes que més s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar l’adjudicació de l’espai, el qual ha estat tancat durant diversos anys, “és la inversió econòmica” que requereix l’estructura del restaurant i que serà d’“1.250.000 euros”, que assumirà l’artista per realitzar les reformes adients.



Pel que fa a l’artista, Marsol va declarar que té una alta experiència gastronòmica relacionada amb la cultura i el món artístic, ja que ha participat en diversos projectes a la costa blava francesa a més de ser el representant d’Andorra a la Biennal de Venècia del 2019. L’adjudicatari, que també estava present durant la presentació, va explicar que malgrat no voler donar detalls sobre el projecte per mantenir la intriga, “la idea és establir una relació amb la natura, la qual està molt present a Andorra, per fer palès el costat més autèntic del país”. Així doncs, el concepte creatiu se centrarà en un “petit bosc”, que envoltarà tant l’interior com l’exterior de l’establiment. La previsió és que el bar restaurant torni a obrir les portes el mes de desembre, “després de realitzar les reformes adients i a l’espera que passi la pandèmia de la Covid-19”.



Shangti va manifestar que al nou espai es podrà trobar una gran diversitat de menjar, des de snacks treballats, naturals i saludables perquè la gent se’ls pugui prendre fent un volta pel Parc Central, fins a una zona de restaurant amb una cuina molt elaborada.