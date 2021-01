Govern no dona per perduda la temporada d'hivern

Actualitzada 20/01/2021 a les 18:53

El Govern no dona encara per perduda la temporada d'hivern. Així ho ha assegurat el ministre Portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual també ha acceptat que "la situació és preocupant" en relació a les restriccions als països veïns, tant pel que fa a la mobilitat amb Catalunya, com l'obertura de les pistes d'esquí a França. "Les restriccions als països veïns no ens ajuden gens, estan castigant de manera molt forta el nostre teixit econòmic, però tot i això no donem per perduda la temporada d’hivern", ha manifestat Jover, que ha afegit que "estem en contacte amb les autoritats veïnes, i esperem que la seva situació epidemiològica pugui millorar i es pugui reactivar tot".Jover també ha remarcat que tot i això l'executiu ha de tenir la responsabilitat d'estar preparat per a totes les circumstàncies i estar al costat del teixit econòmic, amb ajudes com les dels ERTO, que recentment s'han prorrogat fins al 30 de juny. "No tanquem la possibilitat a altres tipologies d'ajuts i estem en contacte pràcticament diari amb tots els sectors per trobar-les si cal", ha assenyalat el Portaveu, que també ha remarcat que cal tenir un "punt d'equilibri", amb "ajudes ambiciosos i que permetin aguantar viu el teixit econòmic però que apel·lin a un grau de responabilitat i siguin sostenibles en el temps per a l'Administració".