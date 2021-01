Gili anuncia una revisió de les ajudes a causa de la Covid

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:44

Eduard Piera Sant Julià de Lòria

El comú d’Escaldes-Engordany està estudiant canvis en les ajudes que va aprovar durant la tardor passada per a les empreses de la parròquia en el marc de la crisi econòmica provocada per la Covid-19. Així ho va anunciar la cònsol major de la parròquia escaldenca, Rosa Gili, a la sortida de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir, on va afirmar que “estem estudiant canvis en les ordinacions per veure si cal moure el llindar de pèrdues perquè es pugui accedir a les ajudes”.



No obstant això, Gili va remarcar que “la comparativa de la facturació es continuarà fent amb el 2019, perquè fer-ho amb el 20 no té massa sentit”. Tot i afirmar que encara no estan definits els nous paràmetres que han de regir l’ordinació, la cònsol va manifestar que “la nostra voluntat és que aquests canvis es puguin aprovar durant la propera sessió del consell de comú que hem de celebrar la setmana vinent”.