Finances cerca un interventor delegat

Les funcions són fer controls de legalitat, financer, econòmic, d’eficàcia i comptable i la retribució anyal bruta és de 36.196,29 euros en tretze pagues

Actualitzada 20/01/2021 a les 09:27

Redacció Andorra la Vella

El departament d'intervenció general del ministeri de Finances busca un professional per cobrir la plaça vacant de funcionari com a interventor delegat, després que la convocatòria feta el 4 de desembre quedés deserta. Així s'ha fet saber avui a través del Butlletí Oficial del Principat (BOPA) on també es descriu que les funcions de l'interventor delegat són dur a terme els controls de legalitat, financer, econòmic, d'eficàcia i comptable, disposats en la Llei de finances públiques, la Llei de la contractació pública i la normativa aplicable de l'Administració general i les entitats parapúbliques, i compta amb una retribució anyal bruta de 36.196,29 euros en tretze pagues.



Els requisits per presentar-se a la plaça són tenir la nacionalitat andorrana, una titulació d'ensenyament superior estatal com a mínim del nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior (Mates) en l'àmbit de l'economia o de la gestió i l'administració d'empreses, permís de conduir tipus B1, una experiència mínima de cinc anys en auditoria en el sector privat o en el sector públic, disposar del diploma de llengua catalana de nivell C1 o superior i es valoraran altres coneixements com saber llengua castellana i llengua francesa o anglesa de nivell B1, el domini de les aplicacions informàtiques Word i Excel, i coneixements d'Acces, Internet i PowerPoint, tenir formació específica en auditoria, així com en normes internacionals de comptabilitat del sector públic (Nicsp).



Les persones interessades han de presentar abans del 24 de febrer el seu curriculum vitae, els documents originals acreditatius de les titulacions acadèmiques, el certificat d'antecedents penals, un certificat mèdic oficial que s'ha de sol·licitar a un professional col·legiat al Col·legi Oficial de Metges d'Andorra, i una declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap administració andorrana a conseqüència d'un expedient administratiu i de no tenir deutes envers els organismes oficials andorrans.



El plec de bases i la sol·licitud de la convocatòria es pot descarregar de manera gratuïta a través del web del Servei de Tràmits o recollir-los presencialment sempre que s'hagi sol·licitat cita prèvia.