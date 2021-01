Els bars alcen la veu davant “els atacs” constants que reben des del Govern

Amenacen amb “alguna acció més contundent que una carta” si l’executiu no rectifica

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:16

Lorena Giménez Andorra la Vella

El col·lectiu de bars del país alça la veu davant “els atacs” constants que reben per part del Govern. Així ho van fer saber des de la Unió de Bars a través d’un comunicat ahir al matí, en el qual van manifestar que el sector se sent “demonitzat, abandonat, discriminat i, sobretot, acusat injustament de ser el nucli de tots els contagis i rebrots que es produeixen al país per la pandèmia”. En aquest sentit, el representant de l’entitat, Francesc Medina, va exposar que esperen que des del ministeri de Salut “ens diguin alguna cosa i rectifiquin les seves declaracions”, ja que “nosaltres estem caldejats i potser ens podríem plantejar alguna acció més contundent que no una carta”.

Medina va explicar, que malgrat que l’increment de les inspeccions i de les sancions sigui una demanda del sector, “no entenem per què els tocs d’atenció i les amenaces de l’executiu sempre van cap a nosaltres”. Així doncs, va manifestar que, ara per ara, la seva major demanda és justícia i corresponsabilitat. “Volem sancions i multes, volem que es castigui qui no ho fa bé des del minut zero, però ho volem amb corresponsabilitat, que no només se’ns controli i sancioni als bars. No som els únics que provoquem això i considerem que tampoc tenim per què pagar justos per pecadors”, va etzibar. I va destacar que el sector porta totes les mesures per contenir la pandèmia “al dia”, tot i que va acceptar que hi ha establiments que encara no compleixen totes les mesures.



Medina va posar en relleu que en aquells casos en què l’administració “es veu implicada en l’augment dels positius, a hores d’ara encara no es coneixen les represàlies o conseqüències”. “Encara no sabem res de les sancions als funcionaris del centre penitenciari pel sopar que van realitzar, i sobre el brot a la residència Sant Vicenç d’Enclar i a l’hospital la responsabilitat és de tercers. Això és totalment injust”, va asseverar.



D’aquesta manera, va afirmar que el col·lectiu considera que “som l’ase dels cops de totes les cagades que realitza el Govern”. L’empresari va lamentar que reben un tracte discriminatori al·legant que, “per exemple”, als establiments comercials “ningú està a la porta mirant si compleixen amb el límit d’aforament”, ni si “respectes les distàncies de seguretat a les cues”. “Nosaltres defensem la nostra innocència i reiterem que, malgrat que ho podem fer més bé o més malament, fins a la data no hem estat un focus de contagi”, va dir.

#1 Mes control a Tota arreu

(20/01/21 06:37)