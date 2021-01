Els bancs facilitaran dades al departament d'Estadística

Les entitats trametran informació sobre despesa turística i hipoteques

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Andorran Banking va signar ahir un conveni de col·laboració amb el ministeri de Presidència, Economia i Empresa que permetrà el subministrament de dades sobre la despesa turística i les hipoteques amb finalitats estadístiques. El conveni té com a objectiu establir els procediments de la comunicació de dades que disposi l’associació de bancs i que siguin necessàries per a la consecució del Pla d’estadística aprovat per el 2018-2021 i els posteriors amb els seus respectius programes anuals.



En el marc del conveni, Andorran Banking trametrà informació relativa a les dades sobre la despesa que fan els turistes quan visiten el Principat amb informació mensual del negoci de targetes de crèdit i dèbit agrupada per adquirents i emissors, i també dades estadístiques sobre les hipoteques que es concedeixen al país. En concret, es trametrà informació agrupada de les entitats bancàries detallant el nombre d’hipoteques concedides, la parròquia, l’ús de l’immoble, el volum total i la tipologia del demandant tant nacional com internacional.



Tal com va informar l’associació que agrupa tots els bancs a través d’un comunicat, la voluntat de la signatura d’aquest conveni és buscar la transparència i la millora de la qualitat de les dades estadístiques del país, en línia amb els compromisos informatius en estadística oficial derivats dels acords internacionals subscrits pel Principat.



El conveni, que va ser signat ahir per la directora general d'Andorran Banking, Ester Puigcercós, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, es farà públic a través del registre de convenis entre els organismes del sistema estadístic que gestiona el Departament d’Estadística i es podrà consultar telemàticament a través de la seva pàgina web.